Уникальный Chevrolet Corvette продают на аукционе. Фото: Roadandtrack.com

https://racurs.ua/n121284-unikalnyy-ekzemplyar-chevrolet-corvette-prodaut-na-onlayn-aukcione-ebay-foto.html

Ракурс

На онлайн-аукционе eBay (Ибэй) продают единственный в своем роде экземпляр Chevrolet Corvette (Шевроле Корвет) в кузове шутинг-брейк.

Дизайн этого автомобиля создал дизайнер игрушечных автомобилей Hot Wheels Гарри Брэдли. Кузов авто был построен лишь из оригинальных запчастей General Motors (Дженерал Моторс), хотя некоторые элементы изготовлены по индивидуальному проекту. Об этом 26 апреля сообщает Roadandtrack.com.

Брэдли отметил, что планировал разработать автомобиль, который будет похож на заводской прототип. Часть крыши изготовлена вокруг стального каркаса, установленного на шасси с помощью резиновых опор. Из-за этого кузов и крыша составляют единое целое.

Закаленное стекло для этого автомобиля разработали специалисты California Glass Bending, электронику и освещение установила фирма Bud’s Garage. Каждая внешняя пара работает в режиме ближнего света, центральные фары включаются отдельно и светят дальним. Интерьер машины изготовлен из винила и ткани, машину «обули» в уникальные 15-дюймовые колеса, сделанные специально для автомобиля фирмой Cragar Industries.

Ранее сообщалось, что на аукцион выставили родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II в 1976 году. Раньше этим спортивным авто владел самый известный в мире боксер Мухаммед Али.