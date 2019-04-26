Унікальний Chevrolet Corvette продають на аукціоні. Фото: Roadandtrack.com

https://racurs.ua/ua/n121284-unikalnyy-ekzemplyar-chevrolet-corvette-prodaut-na-onlayn-aukcioni-ebay-foto.html

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На онлайн-аукціоні eBay (Ібей) продають єдиний у своєму роді екземпляр Chevrolet Corvette (Шевроле Корвет) у кузові шутінг-брейк.

Дизайн цього автомобіля створив дизайнер іграшкових автомобілів Hot Wheels Гаррі Бредлі. Кузов авто був побудований лише з оригінальних запчастин General Motors (Дженерал Моторс), хоча деякі елементи виготовлені за індивідуальним проектом. Про це 26 квітня повідомляє Roadandtrack.com.

Бредлі зазначив, що планував розробити автомобіль, який буде схожий на заводський прототип. Частина даху виготовлена навколо сталевого каркаса, встановленого на шасі за допомогою гумових опор. Через це кузов та дах складають єдине ціле.

Загартоване скло для цього автомобіля розробили фахівці California Glass Bending, електроніку та освітлення встановила фірма Bud’s Garage. Кожна зовнішня пара працює в режимі ближнього світла, центральні фари включаються окремо та світять дальнім. Інтер'єр машини виготовлений з вінілу та тканини, машину «взули» в унікальні 15-дюймові колеса, зроблені спеціально для автомобіля фірмою Cragar Industries.

Раніше повідомлялося, що на аукціон виставили родстер Alfa Romeo Spider Veloce Series II 1976 року. Раніше цим спортивним авто володів найвідоміший у світі боксер Мухаммед Алі.