Вчора на шахті в Лутугінському районі Луганської області пролунав вибух, фото: mvc-apatit.ru

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Кабінет міністрів України готовий надати допомогу та компенсації сім’я шахтарів, котрі загинули внаслідок вибуху на шахті «Східкарбон» у Лутугінському районі Луганської області. Йдеться, зокрема, про підтримку дітей із сімей постраждалих.

Про це сьогодні під час Години запитань до уряду заявив заступник очільника Міністерства з питань тимчасово окупованих територій (МІНТОТ) Георгій Тука, повідомляє видання «Цензор.нет».

Шахта «Східкарбон» розташована на тимчасово окупованій частині території України.

За словами Туки, МІНТОТ сьогодні спільно з представниками інших відомств проведе відповідну нараду.

Тим часом, так зване «МНС ЛНР» повідомляє, що з шахти дістали тіло четвертого загиблого. Зараз здійснюється дегазація завалених місць, встановлюються кріплення для проходу по штрекам для пошуку постраждалих. Зазначається, що в рятувальних роботах задіяні близько 100 осіб, зокрема представники гірничорятувальної групи з міста Шахти (Російська Федерація).

Рятувальні роботи ускладнюються тим, що внаслідок вибуху були пошкоджені дроти й перестала працювати вентиляція.

За попередніми даними, в момент аварії під землею перебували 17 осіб.

Нагадаємо, вибух на «Східкарбоні» пролунав вчора. Окупанти доставляли вугілля з цього підприємства на металургійні підприємства в ОРДЛО.