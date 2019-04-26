Преступления против Майдана: в суд передано дело экс-сотрудников прокуратуры Киева

В суд направлены материалы из-за незаконного задержания во время Революции достоинства, фото: tOrange.biz

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Вчера в суд было передано обвинительное заключение в отношении нескольких бывших сотрудников столичной прокуратуры.

Их обвиняют в преступлениях, совершенных во время Революции достоинства в Киеве, а именно злоупотреблении властью, незаконном задержании, привлечении к уголовной ответственности и незаконном содержании под стражей заведомо невиновного лица. Об этом сообщает пресс-служба управления специальных расследований Генпрокуратуры.

Этот обвинительный акт касается следователя одного из районных управлений милиции Киева, который теперь работает следователем в органах Национальной полиции Украины, прокурора прокуратуры Киева и заместителя руководителя одной из районных прокуратур столицы.

Речь идет об избиении и безосновательном задержании правоохранителями 72-летнего жителя Винницкой области, который 22 января 2014 года прибыл в Киев для празднования Дня соборности Украины.

Отмечается, что в отношении него было сфабриковано дело за якобы участие в массовых беспорядках.

В прокуратуре подчеркивают, что количество материалов по этому делу составляет 30 томов, что значительно задержало рассмотрение дела, поскольку только на ознакомление с ними стороны защиты понадобилось 10 месяцев. Кроме того, несмотря на принятое судом решение об отстранении следователя от должности, руководство столичной Нацполиции его до сих пор не выполнило. В связи с этим в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 382 Уголовного кодекса (невыполнение судебного решения).

Напомним, недавно в суд было передано обвинительное заключение в отношении судьи, которая принимала решение об аресте митингующих.