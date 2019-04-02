Преступления против Майдана: в суд передано обвинительное заключение в отношении судьи, принимавшей решения об аресте митингующих

Судья принимала заведомо неправосудные решения в отношении участников акций протеста, фото: kdka.org.ua

https://racurs.ua/n120246-prestupleniya-protiv-maydana-v-sud-peredano-obvinitelnoe-zakluchenie-v-otnoshenii-sudi.html

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Управление спецрасследований Генпрокуратуры передало в суд обвинительный акт в отношении судьи Днепровского районного суда Киева, принимавшей заведомо неправосудные решения в отношении участников акций протеста в Киеве в феврале 2014 года.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Обвинительный акт касается решения судьи об содержании под стражей двух незаконно задержанных правоохранителями участников акций протеста, а также решения о лишении на три месяца права управления транспортным средством участника автопробега к резиденции бывшего президента Виктора Януковича «Межигорье», организованного движением «Автомайдан».

Действия судьи квалифицированы по ч. 2 ст. 28, ст. 340 и ч. 2 ст. 375 Уголовного кодекса. Поскольку она ранее работала в суде, к подсудности которого относится это дело, в Верховный Суд подано ходатайство об изменении подсудности.

Напомним, осенью прошлого года в Генпрокуратуре назвали дело о преступлениях против Майдана с рекордным количеством процессуальных нарушений. Это дело журналиста газеты «Вести» Вячеслава Веремия, убитого титушками в центре Киева в ночь на 19 февраля 2014 года.