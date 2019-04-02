Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Суддя ухвалювала завідомо неправосудні рішення щодо учасників акцій протесту, фото: kdka.org.ua

Злочини проти Майдану: до суду передано обвинувальний акт щодо судді, яка ухвалювала рішення про арешт мітингувальників

2 кві 2019, 15:47
999

Управління спецрозслідувань Генпрокуратури передало до суду обвинувальний акт щодо судді Дніпровського районного суду Києва, яка ухвалювала завідомо неправосудні рішення щодо учасників акцій протесту в Києві в лютому 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Обвинувальний акт стосується рішення судді про тримання під вартою двох незаконно затриманих правоохоронцями учасників акцій протесту, а також рішення про позбавлення на три місяці права керування транспортним засобом учасника автопробігу до резиденції колишнього президента Віктора Януковича «Межигір'я», організованого рухом «Автомайдан».

Дії судді кваліфіковано за ч. 2 ст. 28, ст. 340 і ч. 2 ст. 375 Кримінального кодексу. Оскільки вона раніше працювала в суді, до підсудності котрого відноситься ця справа, до Верховного Суду подано клопотання про зміну підсудності.

Нагадаємо, восени минулого року в Генпрокуратурі назвали справу щодо злочинів проти Майдану з рекордною кількістю процесуальних порушень. Це справа журналіста газети «Вести» В’ячеслава Веремія, вбитого тітушками в центрі Києва в ніч на 19 лютого 2014 року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Проведення дебатів Зеленського і Порошенка вимагають міжнародні спостерігачі та українці у соцмережах (ФОТО)

Міжнародна місія спостерігачів ENEMO закликає переможців першого туру президентських виборів провести дебати. Аналогічний флешмоб набирає популярності в соцмережах

Новини України
16:34

Дебати? У нас концертний графік: у штабі Зеленського припускають, що їхній кандидат може не прийти до Порошенка

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий до дебатів із Петром Порошенком у випадку, якщо дозволить його графік як художнього керівника студії «Квартал 95»

Новини України
16:28