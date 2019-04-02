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На 3 квітня синоптики прогнозують заморозки. Фото:

Погода в Україні на 3 квітня: синоптики прогнозують заморозки та опади в кількох областях (КАРТА)

2 кві 2019, 15:45
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Погода в Україні найближчої доби буде переважно сонячною з мінливою хмарністю. Опади у виді дощу та мокрого снігу обіцяють у Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Вночі стовпчики термометрів покажуть від 2° морозу до 5° тепла, вдень очікується від 4° до 15° тепла. Вітер прогнозують північно-східний та південно-східний, 7−12 м/с. Про це повідомив український Гідрометцентр.

Погода у Києві 3 квітня прогнозується хмарна та сонячна. Температура вночі близько від 0° до 2° морозу, вдень 8−10° тепла.

У Львові завтра очікується сонце та мінлива хмарність. Вночі температура повітря від 1° морозу до 1° тепла, вдень 10−12° тепла.

В Одесі найближчої доби очікують сонячну та хмарну погоду. Температура повітря вночі 0−2° тепла, вдень стовпчики термометрів покажуть 8−10° вище нуля.

У Дніпрі завтра вночі без опадів, а вдень — дощ. Вночі температура повітря становитиме від 1° морозу до 1° вище нуля, вдень очікується 8−10° тепла.

У Харкові у середу синоптики прогнозують дощі та мокрий сніг. Температура вночі від 1° морозу до 1° тепла, вдень 4−6° вище нуля за Цельсієм.

У Карпатах 3 квітня істотних опадів не очікується. Температура повітря вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 9−15° вище нуля.

Погода в Україні 3 квітня. Карта: Укргідрометцентр

Геомагнітна обстановка в Україні 3 квітня буде відносно спокійна — очікуються невеликі збурення. Лише вночі прогнозують малу геомагнітну бурю.

Геомагнітна обстановка у Києві. Скріншот: gismeteo

Нагадаємо, 2 березня синоптики не обіцяли в Україні значних опадів. Погода мала бути прохолодною, лише в східних областях очікувався можливий дощ і мокрий сніг.

Джерело: Ракурс


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