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На 3 апреля синоптики прогнозируют заморозки. Фото:

Погода в Украине на 3 апреля: синоптики прогнозируют заморозки и осадки в нескольких областях (КАРТА)

2 апр 2019, 15:45
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Погода в Украине в ближайшие сутки будет преимущественно солнечной с переменной облачностью. Осадки в виде дождя и мокрого снега обещают в Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Днепропетровской областях.

Ночью столбики термометров покажут от 2° мороза до 5° тепла, днем ожидается от 4° до 15° тепла. Ветер обещают северо-восточный и юго-восточный, 7−12 м/сек. Об этом сообщил украинский Гидрометцентр.

Погода в Киеве 3 апреля прогнозируется облачная и солнечная. Температура ночью от 0° до 2° мороза, днем 8−10° тепла.

Во Львове завтра ожидается солнце и переменная облачность. Ночью температура воздуха от 1° мороза до 1° тепла, днем 10−12° тепла.

В Одессе в ближайшие сутки ожидают солнечную и облачную погоду. Температура воздуха ночью 0−2° тепла, днем столбики термометров покажут 8−10° выше нуля.

В Днепре завтра ночью без осадков, а днем — дождь. Ночью температура воздуха составит от 1° мороза до 1° выше нуля, днем ожидается 8−10° тепла.

В Харькове в среду синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. Температура ночью от 1° мороза до 1° тепла, днем 4−6° выше нуля по Цельсию.

В Карпатах 3 апреля существенных осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 9−15° выше нуля.

Погода в Украине 3 апреля. Карта: Укргидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Украине 3 апреля будет относительно спокойная — ожидаются небольшие возмущения. Лишь ночью прогнозируют малую геомагнитную бурю.

Геомагнитная обстановка в Киеве. Скриншот: gismeteo

Напомним, 2 марта синоптики не обещали в Украине значительных осадков. Погода должна быть прохладной, лишь в восточных областях ожидался возможен дождь и мокрый снег.

Источник: Ракурс


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