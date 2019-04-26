Юрій Луценко, фото: «Вікіпедія»

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У Верховній Раді збирають підписи за відставку чинного генерального прокурора Юрія Луценка.

Про це сьогодні з трибуни заявив член фракції «Батьківщина» народний депутат Ігор Луценко, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами депутата, наразі є дві такі ініціативи — його, а також члена «Самопомочі» Єгора Соболєва.

На думку Луценка, приводів для відставки генерального прокурора чимало, зокрема стан розслідування злочинів високопосадовців часів екс-президента Віктора Януковича.

«Ви чули хоч про один вирок у цій категорії справ?» — наголосив Луценко.

Також Луценко згадав «ганебний балет» з розслідування справи наближеного до Януковича олігарха Сергія Курченка.

Нагадаємо, сьогоднішня Рада не стала зраджувати своїй сумнозвісній «традиції» щодо вкрай нечисленної присутності народних обранців на засіданнях у п’ятницю.

Сьогоднішню сесію заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд закрила передчасно, оскільки в сесійній залі залишалися лише десять депутатів. Сьогодні перед початком роботи парламенту зареєструвалися 336 народних обранців, проте сесійна зала вранці також виглядала напівпорожньою.