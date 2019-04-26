Юрий Луценко, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121290-v-rade-est-uje-dve-iniciativy-po-boru-podpisey-za-otstavku-lucenko.html

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В Верховной Раде собирают подписи за отставку действующего генерального прокурора Юрия Луценко.

Об этом сегодня с трибуны заявил член фракции «Батькивщина» народный депутат Игорь Луценко, сообщает агентство «Укринформ».

По словам депутата, в настоящее время есть две такие инициативы — его, а также члена «Самопомощи» Егора Соболева.

По мнению Луценко, поводов для отставки генерального прокурора немало, в частности состояние расследования преступлений высокопоставленных лиц времен экс-президента Виктора Януковиче.

«Вы слышали хоть об одном приговоры в этой категории дел?» — отметил Луценко.

Также Луценко вспомнил «позорный балет» по расследованию дела приближенного к Януковичу олигарха Сергею Курченко.

Напомним, сегодняшняя Рада не стала изменять своей печально известной «традиции» о крайне немногочисленном присутствии народных избранников на заседаниях в пятницу.

Сегодняшнюю сессию заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид закрыла преждевременно, поскольку в сессионном зале оставались только десять депутатов. Сегодня перед началом работы парламента зарегистрировались 336 народных избранников, однако сессионный зал утром также выглядел полупустым.