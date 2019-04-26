Климкин заявил о возможном сотрудничестве с Зеленским. Фото: Радио Свобода

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Министр иностранных дел Павел Климкин не исключает возможности сотрудничества с новоизбранным главой украинского государства Владимиром Зеленским.

По его словам, сотрудничество с новым президентом Украины будет зависеть от нескольких факторов. Климкин заявил, что не намерен отступать от политической и дипломатической линии, которой Украина придерживалась в последние пять лет. Об этом глава МИД заявил на пресс-конференции в Киеве, сообщает «Громадське».

Дипломат отметил, что сотрудничество с Зеленским зависит от их общего желания и совместных приоритетов.

«Я имею свои ценности, свои принципы и убеждения. Если они будут совпадать и будет общее желание, об этом мы будем разговаривать», — отметил Климкин.

Как известно, именно президент подает кандидатуру главы Министерства иностранных дел на утверждение Верховной Раде.

Ранее сообщалось, что победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Владимир Зеленский 24 апреля провели неформальную встречу в офисе творческого объединения «Студия Квартал 95» в Киеве. Гройсман впоследствии заявил среди своего окружения, что Зеленский «абсолютно нормальный человек».

Как известно, Владимир Зеленский стал победителем второго тура выборов президента. Центральная избирательная комиссия 23 апреля обработала 100% протоколов из территориальных округов. Оказалось, что Зеленский опередил действующего президента Петра Порошенко со значительным отрывом — 73.22% против 24.45%. Таким образом победитель второго тура на 48,77% набрал больше голосов чем его оппонент.