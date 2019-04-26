Санкции сняли против четырех украинцев. Фото: Euronews

https://racurs.ua/n121288-rossiya-otmenila-personalnye-sankcii-protiv-chetyreh-grajdan-ukrainy.html

Ракурс

Санкции против четырех украинцев отменила Российская Федерация. Ограничения, в отдельности, сняли с бывшего топ-чиновника и его сына.

Из российского санкционного списка исчез бывший киевский мэр Леонид Черновецкий и его сын — бывший глава наблюдательного совета Правэкс-банка. Также санкции отменили против Владимира Крылова и Владимира Локотка. Последний до марта 2019 года был генеральным директором «Нового канала». Соответствующее постановление правительства РФ опубликовали 26 апреля на портале правовой информации.

В постановлении не указывают причины, которые заставили российского премьера Дмитрия Медведева отменить санкции против этих четырех человек. Также неизвестно, почему их ввели против этих личностей. Эти четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года. Всего в этом списке числятся 567 граждан Украины и 75 компаний.

Напомним, 20 марта против 294-х юридических и 848-ми физических лиц России ввела санкции Украины. В санкционный список попали лица, которые были привлечены к процессу строительства моста через Керченский пролив, причастны к вооруженному нападению и захвату катеров ВМС Украины, а также до взятия в плен украинских моряков и другие.