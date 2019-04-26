Санкції зняли проти чотирьох українців. Фото: Euronews

https://racurs.ua/ua/n121288-rosiya-skasuvala-personalni-sankciyi-proty-chotyroh-gromadyan-ukrayiny.html

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Санкції проти чотирьох українців скасувала Російська Федерація. Обмеження, зокрема, зняли з колишнього топ-чиновника та його сина.

З російського санкційного списку зник колишній київський мер Леонід Черновецький та його син — колишній глава наглядової ради Правекс-банку. Також санкції відмінили проти Володимира Крилова та Володимира Локотка. Останній до березня 2019 року був генеральним директором «Нового каналу». Відповідну постанову уряду РФ опублікували 26 квітня на порталі правової інформації.

У постанові не вказують причини, які змусили російського прем'єра Дмитра Медведєва скасувати санкції проти цих чотирьох осіб. Також невідомо, чому їх ввели проти цих особистостей. Ці четверо були внесені в санкційний список постановою уряду Росії від 1 листопада 2018 року. Загалом у цьому списку значаться 567 громадян України та 75 компаній.

Нагадаємо, 20 березня проти 294-х юридичних і 848-ми фізичних осіб Росії ввела санкції Україна. До санкційного списку потрапили особи, які були залучені до процесу будівництва мосту через Керченську протоку, причетні до збройного нападу та захоплення катерів ВМС України, а також до взяття в полон українських моряків та інші.