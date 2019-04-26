Клімкін заявив про можливу співпрацю із Зеленським. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n121289-klimkin-povidomyv-chy-zbyraietsya-spivpracuvaty-iz-zelenskym.html

Ракурс

Міністр закордонних справ Павло Клімкін не відкидає можливості співпраці з новообраним главою української держави Володимиром Зеленським.

За його словами, співпраця із новим президентом України залежатиме від кількох чинників. Клімкін заявив, що не має наміру відступати від політичної і дипломатичної лінії, якої Україна дотримувалася останні п’ять років. Про це глава МЗС заявив на прес-конференції в Києві, повідомляє «Громадське».

Дипломат зазначив, що співпраця із Зеленським залежить від їхнього спільного бажання та спільних пріоритетів.

«Я маю свої цінності, свої принципи й переконання. Якщо вони будуть збігатися і буде спільне бажання, про це ми будемо розмовляти», — зазначив Клімкін.

Як відомо, саме президент подає кандидатуру глави Міністерства закордонних справ на затвердження Верховній Раді.

Раніше повідомлялося, що переможець другого туру виборів президента Володимир Зеленський та прем'єр-міністр України Володимир Зеленський 24 квітня провели неформальну зустріч в офісі творчого об'єднання «Студія Квартал 95» у Києві. Гройсман згодом заявив серед свого оточення, що Зеленський «абсолютно нормальна людина».

Як відомо, Володимир Зеленський став переможцем другого туру виборів президента. Центральна виборча комісія 23 квітня опрацювала 100% протоколів із територіальних округів. Виявилося, що Зеленський випередив чинного президента Петра Порошенка зі значним відривом — 73.22% проти 24.45%. Таким чином переможець другого туру на 48,77% набрав більше голосів ніж його опонент.