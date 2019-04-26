У США безпілотник доправив донорську нирку хірургам. Фото: University of Maryland Medical Center

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Ракурс

У США безпілотник доправив донорську нирку в Медичний центр університету Меріленда. В цей час хірурги проводили трансплантацію пацієнтові з нирковою недостатністю.

Цей політ демонструє ефективність такого виду доставки, який володіє вищими показниками швидкості і безпеки. Про це повідомляє medical xpress.

Щасливим одержувачем нирки стала 44-річна жінка, яка останні вісім років провела на діалізі. Її виписали з лікарні минулого вівторка.

Медики вже назвали цей політ великим новаторським проривом в трансплантації органів. Перед цим такий метод використовували для транспортування кров’яних рубок, фізіологічного розчину і навіть нежиттєздатної людської нирки, яка вже не годилася для трансплантації.

Випробувальні польоти велися ще з 2016 року, перш ніж їх залучили до доставки органу для трансплантації. Вчені заявляють, що цей прорив змінить якість медичного обслуговування і підніме його на новий рівень.

Транспортна логістика є найскладнішою частиною процесу трансплантації, адже всі способи доставки дуже дорогі і тягнуть за собою затримки. Досить часто буває, що до лікарів органи потрапляють вже не життєздатними.

У 2018 році в списках очікування донорського органу в США було близько 114 тис. осіб і 1,5% органів для них не були доставлені, а 4% потрапили до пластичних хірургів з двогодинною затримкою.

Як раніше повідомлялося, в Україні роблять лише пересадку нирок.