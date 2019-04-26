В США беспилотник доставил донорскую почку хирургам. Фото: University of Maryland Medical Center

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В США беспилотник доставил донорскую почку в Медицинский центр университета Мэриленда. В это время хирурги проводили трансплантацию пациенту с почечной недостаточностью.

Этот полет демонстрирует эффективность такого вида доставки, который обладает более высокими показателями скорости и безопасности. Об этом сообщает medicalxpress.

Счастливым получателем почки стала 44-летняя женщина, которая последние восемь лет провела на диализе. Ее выписали из больницы в минувший вторник.

Медики уже назвали этот полет большим новаторским прорывом в трансплантации органов. Перед этим такой метод использовали для транспортировки кровяных рубок, физиологического раствора и даже нежизнеспособной человеческой почки, которая уже не годилась для трансплантации.

Испытательные полеты велись еще с 2016 года, прежде чем их привлекли к доставке органа для трансплантации. Ученые заявляют, что этот прорыв изменит качество медицинского обслуживания и поднимет его на новый уровень.

Транспортная логистика является самой сложной частью процесса трансплантации, ведь все способы доставки очень дорогие и влекут за собой задержки. Достаточно часто бывает, что к врачам органы попадают уже не жизнеспособными.

В 2018 году в списках ожидания донорского органа в США было около 114 тыс. человек и 1,5% органов для них не были доставлены, а 4% попали к хирургам с двухчасовой задержкой.

Как ранее сообщалось, в Украине делают только пересадку почек.