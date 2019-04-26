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Ракурс
В ЦИК рассказали, когда объявят результаты выборов

В ЦИК рассказали, когда объявят результаты выборов

26 апр 2019, 19:40
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В Центральной избирательной комиссии сообщили, когда объявят результаты второго тура выборов президента Украины.

По информации ЦИК, заседание состоится в 12.00 30 апреля. Об этом сообщает ведомство на своей странице в Facebook.

В тот день Центризбирком соберется на заседание, на котором объявит результаты повторного голосования президентских выборов.

ЦИК сообщил, когда объявит результаты выборов. Фото: Facebook

Как ранее сообщал «Ракурс», Центризбиркому осталось получить протоколы от зарубежного избирательного округа, а также уточненный протокол от одной окружной избирательной комиссии на территории Украины.

Источник: Ракурс


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