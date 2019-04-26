В Чернобыльскую зону туристы стали приезжать в 10 раз чаще

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Ракурс

Чернобыльскую зону отчуждения начали посещать в 10 раз чаще. В прошлом году ее посетили 70 тыс. человек.

Последние три года количество туристов постоянно увеличивается. Половина посетителей приехали из других стран. Об этом сообщает министр экологии Украины Остап Семерак, передает Deutsche Welle.

Также в прошлом году обнаружили почти 200 сталкеров, которые незаконно проникли в зону отчуждения. Из них 48 иностранных туристов. По информации Министерства внутренних дел, на территории зоны проживают 116 человек.

Семерак отметил, что внимание мировой общественности обеспечивает контроль над работами, которые проводятся в Чернобыльской АЭС.

Сейчас завершились испытания защитного сооружения над четвертым энергоблоком Чернобыльской атомной электростанции. Они продолжались 72 часа.

Ожидается, что это сооружение защитит окружающую среду от радиоактивных материалов, а также позволит демонтировать старое укрытие и разрушенный энергоблок. Стоимость укрытия составляет более 2,1 млрд евро.

Как ранее сообщал «Ракурс», американский спутниковый телеканал HBO опубликовал полный трейлер нового мини-сериала о Чернобыле. Он выйдет в начале мая.