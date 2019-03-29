Сериал "Чернобыль": HBO опубликовал полный трейлер (ВИДЕО). Фото: HBO

https://racurs.ua/n120033-serial-chernobyl-hbo-opublikoval-polnyy-treyler-video.html

Ракурс

Американский спутниковый телеканал HBO опубликовал полный трейлер нового мини-сериала о Чернобыле. Картину «Чернобыль» зрители Великобритании и США смогут увидеть уже 6 мая. Трейлер к мини-сериалу из пяти серий опубликовали в YouTube на официальном канале HBO.

Сериал покажет историю одной из худших техногенных катастроф в истории и расскажет о жертвах, которые были принесены для спасения Европы от последствий. Под видео указано, что мощный взрыв на Чернобыльской атомной электростанции произошел 26 апреля 1986 году, в результате чего радиоактивные материалы накрыли Украину, Беларусь, Западную Европу и Скандинавию.

Режиссурой сериала занимается создатель культового сериала «Во все тяжкие» Джоан Ренко. Продюсером «Чернобыля» стала Кэролин Штраусс, которая обладает премией Эмми и работала над известными сериалами «Секс в большом городе», «Игра престолов» и «Клан Сопрано». К сериалу также приложил руку продюсер «Черного зеркала».

В главной роли снялся Джаред Харрис, который играет роль советского физика-ядерщика Валерия Легасова. Ученый был одним из первых, кто осознал масштабы чудовищной катастрофы. В паре с ним сыграла Эмили Уотсон («Вселенная Стивена Хокинга») в роли Ульяны Хомюк, которая неофициально расследовала причины техногенной катастрофы. Актер Стеллан Скарсгард («Меланхолия») исполнил роль советского государственного деятеля Бориса Щербины.

Сериал снимали на территории столицы Литвы (Вильнюс).

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