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Ракурс
Украинцам предлагают принять участие в конкурсе на логику. Фото: Газета «День»

Гарвард предлагает украинцам поучаствовать в конкурсе на логику (ВИДЕО)

29 мар 2019, 12:02
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Гарвардский университет предлагает украинцам испытать свои знания на международном онлайн-конкурсе по решению задач на логику CS50 Puzzle Day 2019.

Команды, которые покажут лучшие результаты, получат сертификаты от Гарварда. Сам конкурс заключается в том, что людям предлагают выполнять различные задачи и для этого необходимо применять логику. Авторами задач стали работники Гарвардского университета и социальной сети Facebook. Они убеждают конкурсантов, что навыки программирования не понадобятся для решения ни одной из задач. Людям необходимо будет только применить логику. Об этом говорится на веб-странице brainbasket.org.

Указывается, что участники конкурса могут сформировать свою команду, или испытать свое логическое мышление самостоятельно. В пятницу, 29 марта, организаторы опубликовали задания на английском языке. Участники конкурса имеют время до 1 апреля для их решения. Зарегистрироваться и прочитать инструкцию можно здесь.

Напомним, в марте украинские учителя получили уникальную возможность пройти онлайн-курсы университетов США на украинском языке. Образовательная платформа Prometheus предлагает педагогам приобщиться к работам Массачусетского технологического института, Колумбийского и Квинслендского университетов.

Источник: Ракурс


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