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Українцям пропонують взяти участь у конкурсі на логіку. Фото: Газета «День»

Гарвард пропонує українцям взяти участь у конкурсі на логіку (ВІДЕО)

29 бер 2019, 12:02
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Гарвардський університет пропонує українцям випробувати свої знання на міжнародному онлайн-конкурсі з вирішення завдань на логіку CS50 Puzzle Day 2019.

Команди, які покажуть найкращі результати, отримають сертифікати від Гарварду. Сам конкурс полягає в тому, що людям пропонують виконувати різні завдання й для цього необхідно застосовувати логіку. Авторами задач стали працівники Гарвардського університету та соціальної мережі Facebook. Вони переконують конкурсантів, що навички програмування не знадобляться для розв’язання жодної із задач. Людям необхідно буде застосувати лише логіку. Про це йдеться на веб-сторінці brainbasket.org.

Зазначаються, що учасники конкурсу можуть сформувати свою команду, або випробувати своє логічне мислення самостійно. У п’ятницю, 29 березня, організатори опублікували завдання англійською мовою. Учасники конкурсу мають час до 1 квітня для їх вирішення. Зареєструватися та прочитати інструкцію можна тут.

Нагадаємо, в березні українські вчителі отримали унікальну можливість пройти онлайн-курси університетів США українською мовою. Освітня платформа Prometheus пропонує педагогам долучитися до робіт Массачусетського технологічного інституту, Колумбійського та Квінслендського університетів.

Джерело: Ракурс


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