Весло на халяву за селфи с пакетом: в Гамбурге ввели бесплатную аренду байдарок в обмен на сбор мусора

В Гамбурге ввели бесплатную аренду байдарок в обмен на сбор мусора, фото - boboandchichi.com

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С сегодняшнего дня в Гамбурге можно бесплатно взять байдарку напрокат в обмен на обязательство собрать мусор, который плавает в воде, и сообщить об этом в соцсетях.

Одним из первых в роли «мусорщика» выступит местный чиновник, который занимается экологией города, сообщает DW.

Министр по вопросам экологии и энергетики Гамбурга Йенс Керштанд 29 марта осуществит пробный заплыв на байдарке по озеру Альстер и соберет мусор.

Эту идею немцы позаимствовали из соседней Дании. Местная экологическая организация уже несколько лет аналогичную акцию проводит в Копенгагене.

Другую экологическую инициативу проводят ежегодно осенью в немецком Фамбаси. Здесь стартует заплыв не на байдарках, а на гигантских тыквах. Специально для этих соревнований в город привозят самые тяжелые тыквы со всей Германии.

Вопросы экологии традиционно важны для Германии. На этой неделе Ангелу Меркель сместил с первого в рейтинге популярности немецких политиков Роберт Хабек — лидер Партии зеленых. Эти успехи связаны с новой волной общественного интереса к теме защиты климата. В Германии очень популярны европейские пятницы «Школьники за климат», во время которых проходят многотысячные демонстрации детей. Они пропускают школу, требуя от политиков защиты планеты.