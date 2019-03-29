Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Гамбурзі запровадили безкоштовну оренду байдарок в обмін на збір сміття, фото — boboandchichi.com

Весло на халяву за селфі з пакетом: у Гамбурзі запровадили безкоштовну оренду байдарок в обмін на збір сміття

29 бер 2019, 11:43
999

Відсьогодні у Гамбурзі можна безкоштовно взяти байдарку напрокат в обмін на зобов’язання зібрати сміття, яке плаває у воді, і повідомити про це в соцмережах.

Одним з перших в ролі «сміттяра» виступить місцевий чиновник, який опікується екологією міста, повідомляє DW.

Міністр з питань екології та енергетики Гамбурга Йенс Керштанд 29 березня здійснить пробний заплив на байдарці по озеру Альстер і збере сміття.

Цю ідею німці запозичили із сусідньої Данії. Місцева екологічна організація вже декілька років таку ж акцію проводить у Копенгагені.

Іншу екологічну ініціативу проводять щороку восени у німецькому Фамбасі. Тут стартує заплив не на байдарках, а на гігантських гарбузах. Спеціально для цих змагань в місто привозять найважчі гарбузи з усієї Німеччини.

Питання екології традиційно важливі для Німеччини. Цього тижня Ангелу Меркель змістив з першого в рейтингу популярності німецьких політиків Роберт Хабек — лідер Партії зелених. Ці успіхи пов’язані з новою хвилею суспільного інтересу до теми захисту клімату. У Німеччині дуже популярні європейські п’ятниці «Школярі за клімат», під час яких відбуваються багатотисячні демонстрації дітей. Вони пропускають школу, вимагаючи від політиків захисту планети.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Справа «Хізб ут-Тахрір»: як відреагували США та Європа на репресії в окупованому Криму

Сполучені Штати Америки та Європейський Союз закликали Російську Федерацію негайно звільнити затриманих кримських татар після нових обшуків у їхніх будинках в окупованому Криму

Новини України
11:23

Зеленський не вказав у декларації віллу в Італії — ЗМІ (ФОТО)

Актор та кандидат у президенти Володимир Зеленський не вказав у декларації незадекларовану віллу в італійському місті Форте-дей-Мармі. В команді молодого політика пояснили, чому Зеленський не порушив закон при заповненні декларації

Новини України
18:57   28 бер