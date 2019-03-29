У Гамбурзі запровадили безкоштовну оренду байдарок в обмін на збір сміття, фото — boboandchichi.com

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Відсьогодні у Гамбурзі можна безкоштовно взяти байдарку напрокат в обмін на зобов’язання зібрати сміття, яке плаває у воді, і повідомити про це в соцмережах.

Одним з перших в ролі «сміттяра» виступить місцевий чиновник, який опікується екологією міста, повідомляє DW.

Міністр з питань екології та енергетики Гамбурга Йенс Керштанд 29 березня здійснить пробний заплив на байдарці по озеру Альстер і збере сміття.

Цю ідею німці запозичили із сусідньої Данії. Місцева екологічна організація вже декілька років таку ж акцію проводить у Копенгагені.

Іншу екологічну ініціативу проводять щороку восени у німецькому Фамбасі. Тут стартує заплив не на байдарках, а на гігантських гарбузах. Спеціально для цих змагань в місто привозять найважчі гарбузи з усієї Німеччини.

Питання екології традиційно важливі для Німеччини. Цього тижня Ангелу Меркель змістив з першого в рейтингу популярності німецьких політиків Роберт Хабек — лідер Партії зелених. Ці успіхи пов’язані з новою хвилею суспільного інтересу до теми захисту клімату. У Німеччині дуже популярні європейські п’ятниці «Школярі за клімат», під час яких відбуваються багатотисячні демонстрації дітей. Вони пропускають школу, вимагаючи від політиків захисту планети.