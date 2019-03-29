Серіал «Чорнобиль»: HBO опублікував повний трейлер. Фото: HBO

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Ракурс

Американський супутниковий телеканал HBO опублікував повний трейлер нового міні-серіалу про Чорнобиль. Картину «Чорнобиль» глядачі Великої Британії і США зможуть побачити вже 6 травня. Трейлер до міні-серіалу з п’яти серій опублікували в YouTube на офіційному каналі HBO.

Серіал покаже історію однієї з найгірших техногенних катастроф в історії і розповість про жертви, які були принесені для порятунку Європи від наслідків. Під відео зазначено, що потужний вибух на Чорнобильській атомній електростанції стався 26 квітня 1986 році, в результаті чого радіоактивні матеріали накрили Україну, Білорусь, Західну Європу і Скандинавію.

Режисурою серіалу займається творець культового серіалу «У всі тяжкі» Джоан Ренк. Продюсером «Чорнобиля» стала Керолін Штраусс, яка володіє премією Еммі і працювала над відомими серіалами «Секс і місто», «Гра престолів» і «Клан Сопрано». До серіалу також доклав руку продюсер «Чорного дзеркала».

У головній ролі знявся Джаред Харріс, який грає роль радянського фізика-ядерника Валерія Легасова. Вчений був одним з перших, хто усвідомив масштаби жахливої ​​катастрофи. У парі з ним зіграла Емілі Уотсон («Всесвіт Стівена Хокінга») в ролі Уляни Хомюк, яка неофіційно розслідувала причини техногенної катастрофи. Актор Стеллан Скарсгард («Меланхолія») виконав роль радянського державного діяча Бориса Щербини.

Серіал знімали на території столиці Литви (Вільнюс).

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