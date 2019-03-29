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Ракурс
Серіал «Чорнобиль»: HBO опублікував повний трейлер. Фото: HBO

Серіал «Чорнобиль»: HBO опублікував повний трейлер (ВІДЕО)

29 бер 2019, 12:04
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Американський супутниковий телеканал HBO опублікував повний трейлер нового міні-серіалу про Чорнобиль. Картину «Чорнобиль» глядачі Великої Британії і США зможуть побачити вже 6 травня. Трейлер до міні-серіалу з п’яти серій опублікували в YouTube на офіційному каналі HBO.

Серіал покаже історію однієї з найгірших техногенних катастроф в історії і розповість про жертви, які були принесені для порятунку Європи від наслідків. Під відео зазначено, що потужний вибух на Чорнобильській атомній електростанції стався 26 квітня 1986 році, в результаті чого радіоактивні матеріали накрили Україну, Білорусь, Західну Європу і Скандинавію.

Режисурою серіалу займається творець культового серіалу «У всі тяжкі» Джоан Ренк. Продюсером «Чорнобиля» стала Керолін Штраусс, яка володіє премією Еммі і працювала над відомими серіалами «Секс і місто», «Гра престолів» і «Клан Сопрано». До серіалу також доклав руку продюсер «Чорного дзеркала».

У головній ролі знявся Джаред Харріс, який грає роль радянського фізика-ядерника Валерія Легасова. Вчений був одним з перших, хто усвідомив масштаби жахливої ​​катастрофи. У парі з ним зіграла Емілі Уотсон («Всесвіт Стівена Хокінга») в ролі Уляни Хомюк, яка неофіційно розслідувала причини техногенної катастрофи. Актор Стеллан Скарсгард («Меланхолія») виконав роль радянського державного діяча Бориса Щербини.

Серіал знімали на території столиці Литви (Вільнюс).

Як раніше повідомляв «Ракурс», телеканал НВО запустив промо-квест для фанатів серіалу «Гра престолів». Учасники квесту повинні знайти трон.

Джерело: Ракурс


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