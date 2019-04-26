Харьковские ультрас спели на улице свою знаменитую песню про Путина. Фото: itsector

https://racurs.ua/n121300-harkovskie-ultras-speli-na-ulice-svou-znamenituu-pesnu-pro-putina-foto-video.html

Ракурс

В Харькове ультрас вышли на площадь Конституции и спели свою известную песню про президента России Владимира Путина.

Ее впервые исполнили пять лет назад перед матчем донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста». Хит быстро разлетелся по миру и обрел известность. Видео выложили в соцсетях.

На главную площадь города вышли около 500 фанатов «Металлиста-1925». Затем горожане прошли маршем до областного спортивного комплекса «Металлист».

В ОСК сегодня пройдет матч между харьковскими спортсменами и футбольным клубом «Колос» из Ковалевки.

Как ранее сообщал «Ракурс», Путин на днях подписал паспортный указ, который вызвал волну возмущений в мире. Согласно указу, жители Донбаса смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре.