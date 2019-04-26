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Ракурс
Харьковские ультрас спели на улице свою знаменитую песню про Путина. Фото: itsector

Харьковские ультрас спели на улице свою знаменитую песню про Путина (ФОТО, ВИДЕО)

26 апр 2019, 18:06
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В Харькове ультрас вышли на площадь Конституции и спели свою известную песню про президента России Владимира Путина.

Ее впервые исполнили пять лет назад перед матчем донецкого «Шахтера» и харьковского «Металлиста». Хит быстро разлетелся по миру и обрел известность. Видео выложили в соцсетях.

На главную площадь города вышли около 500 фанатов «Металлиста-1925». Затем горожане прошли маршем до областного спортивного комплекса «Металлист».

Ультрас вышли в Харькове на площадь и спели песню. Фото: twitter/itsector

В ОСК сегодня пройдет матч между харьковскими спортсменами и футбольным клубом «Колос» из Ковалевки.

Ультрас прошли маршем и спели песню про Путина

Как ранее сообщал «Ракурс», Путин на днях подписал паспортный указ, который вызвал волну возмущений в мире. Согласно указу, жители Донбаса смогут получить российские паспорта по упрощенной процедуре.

Источник: Ракурс


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