Горит здание на территории ракетного завода. Фото: Newslab

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Пожар произошел 26 апреля в одном из корпусов на территории Красноярского машиностроительного завода.

Огонь охватил крышу одного из корпусов завода «Красмаш». Большой столб дыма виден из разных районов города. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций по Красноярскому краю.

Впоследствии издание «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Роскосмоса» проинформировало, что пожар не угрожает зданиям «Красмаша». Оказалось, что горит склад завода «Бирюс», который располагается на территории «Красмаша».

Как известно, завод «Красмаш» является одним из ведущих российских производителей оружия и боеприпасов. Предприятие производит межконтинентальные баллистические ракеты «Синева», «Калибр» и «Булава».

Напомним, 16 января на химическом заводе в России прогремел взрыв. Он был настолько мощным, что обрушилась часть здания, в частности цех по производству химических добавок, а в сооружениях, расположенных в километре от места происшествия, вылетели стекла. В результате чрезвычайного происшествия ранения получили три человека.