Горить будівля на території ракетного заводу. Фото: Newslab

https://racurs.ua/ua/n121299-u-rosiyi-spalahnula-pojeja-na-terytoriyi-zavodu-z-vyrobnyctva-balistychnyh-raket-video.html

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Пожежа сталася 26 квітня в одному з корпусів на території Красноярського машинобудівного заводу.

Вогонь охопив дах одного з корпусів заводу «Красмаш». Великий стовп диму видно з різних районів міста. Про це повідомила прес-служба Головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій з Красноярського краю.

Згодом видання «Інтерфакс» із посиланням на прес-службу «Роскосмосу» поінформувало, що пожежа не загрожує будівлям «Красмашу». Виявилося, що горить склад заводу «Бірюса», який розташовується на території «Красмашу».

Як відомо, завод «Красмаш» є одним із провідних російських виробників зброї та боєприпасів. Підприємство виробляє міжконтинентальні балістичні ракети «Синева», «Калібр» та «Булава».

Нагадаємо, 16 січня на хімічному заводі в Росії пролунав вибух. Він був настільки потужним, що обвалилася частина будівлі, зокрема цех із виробництва хімічних добавок, а в спорудах, розташованих за кілометр від місця події, вилетіли шибки. Внаслідок надзвичайної події поранення дістали троє осіб.