На Полтавщині втопився дворічній малюк. Фото: ВОЛГА

https://racurs.ua/ua/n121298-na-poltavschyni-vtopyvsya-dvorichniy-maluk.html

Ракурс

У Полтавські області загинув дворічний малюк. Хлопчик втопився у ванні, яку використовували, щоб поїти худобу.

Трагічний інцидент стався у одному з селищ Чутівського району. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Полтавській області.

За попередньою інформацією, хлопчик вийшов сам на вулицю, де й втрапив до ванни з водою. На місці працювали правоохоронці, медики та співробітники ювенальної превенції.

Сім’я загиблого малюка раніше не була на обліку соціальних служб та поліції. В ній виховується ще двоє дітей.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження по факту вчинення дій, передбачених ст. 166 Кримінального кодексу України (злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною).

Проводиться досудове розслідування.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в середині березня в Одесі з пірсу здуло дитину в колясці. Мати малюка стрибнула за ним у воду, але не могла самостійно вибратися з дитиною.