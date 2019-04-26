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Ракурс
Бойовики обстріляли цивільні будинки на Донбасі. Фото: Главред

Бойовики на Донбасі обстріляли з кулеметів мирне село (ФОТО)

26 кві 2019, 16:46
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Село на Донбасі обстріляли представники незаконних збройних формувань, які контролюються Російською Федерацією.

Під обстріл бандитських угруповань самопроголошеної Донецької народної республіки потрапили цивільні об'єкти у селі Чермалик, що на північний схід від Маріуполя. Про це 26 квітня повідомила прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Господар будинку на вулиці Набережній, 46 повідомив, представникам Спеціальної моніторингової місії про те, що кулі влучили в цегляний будинок та дерев’яне приміщення, яке після пожежі згоріло внаслідок обстрілу. Власник повідомив СММ про те, що вчора ввечері, перебуваючи в оселі, він почув постріли зі стрілецької зброї, а після побачив, що палає дерев’яна споруда.

Представники української сторони СЦКК з’ясували, що 25 квітня о 21.30 бойовики обстріляли Чермалик із кулемету калібром 7,62-мм. Найманці використовували трасуючі кулі, від влучання яких і загорілась дерев’яна прибудинкова будівля.

Бойовики обстріляли цивільні будинки на Донбасі. Фото: Joint Forces Operation у Faсebook

Бойовики обстріляли цивільні будинки на Донбасі. Фото: Joint Forces Operation у Faсebook

Бойовики обстріляли цивільні будинки на Донбасі. Фото: Joint Forces Operation у Faсebook

Нагадаємо, у квітні Збройні сили України ефективно відповіли на обстріли окупантів та знищили опорний пункт проросійських бойовиків.

Джерело: Ракурс


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