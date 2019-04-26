Бойовики обстріляли цивільні будинки на Донбасі. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n121297-boyovyky-na-donbasi-obstrilyaly-z-kulemetiv-myrne-selo-foto.html

Ракурс

Село на Донбасі обстріляли представники незаконних збройних формувань, які контролюються Російською Федерацією.

Під обстріл бандитських угруповань самопроголошеної Донецької народної республіки потрапили цивільні об'єкти у селі Чермалик, що на північний схід від Маріуполя. Про це 26 квітня повідомила прес-центр операції Об'єднаних сил у Facebook.

Господар будинку на вулиці Набережній, 46 повідомив, представникам Спеціальної моніторингової місії про те, що кулі влучили в цегляний будинок та дерев’яне приміщення, яке після пожежі згоріло внаслідок обстрілу. Власник повідомив СММ про те, що вчора ввечері, перебуваючи в оселі, він почув постріли зі стрілецької зброї, а після побачив, що палає дерев’яна споруда.

Представники української сторони СЦКК з’ясували, що 25 квітня о 21.30 бойовики обстріляли Чермалик із кулемету калібром 7,62-мм. Найманці використовували трасуючі кулі, від влучання яких і загорілась дерев’яна прибудинкова будівля.

Нагадаємо, у квітні Збройні сили України ефективно відповіли на обстріли окупантів та знищили опорний пункт проросійських бойовиків.