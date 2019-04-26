Боевики обстреляли гражданские дома на Донбассе. Фото: Главред

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Ракурс

Село на Донбассе обстреляли представители незаконных вооруженных формирований, которые контролируются Российской Федерацией.

Под обстрел бандитских группировок самопровозглашенной Донецкой народной республики попали гражданские объекты в селе Чермалык, что на северо-восток от Мариуполя. Об этом 26 апреля сообщила пресс-центр операции Объединенных сил в Facebook.

Хозяин дома на улице Набережной, 46 сообщил, представителям Специальной мониторинговой миссии о том, что пули попали в кирпичный дом и деревянное помещение, которое после пожара сгорело в результате обстрела. Владелец сообщил СММ о том, что вчера вечером, находясь в доме, он услышал выстрелы из стрелкового оружия, а после увидел, что горит деревянная постройка.

Представители украинской стороны СЦКК выяснили, что 25 апреля в 21.30 боевики обстреляли Чермалык из пулемета калибром 7,62-мм. Наемники использовали трассирующие пули, от попадания которых и загорелась деревянное здание.

Напомним, в апреле Вооруженные силы Украины эффективно ответили на обстрелы оккупантов и уничтожили опорный пункт пророссийских боевиков.