Паспортная прихоть Путина обойдется Пенсионному фонду России в 1,5 млрд долл., фото — Укринформ

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Расходы на выдачу пенсий жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик по российским паспортам обойдутся РФ минимум в 100 млрд руб. в год (1,5 млрд долл.). Об этом сообщает The Bell со ссылкой на экспертов.

Заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета Московского госуниверситета Ольга Чудиновских сравнила ситуацию с выдачей пенсий жителям Абхазии и Южной Осетии по российским паспортам. На выплаты для 33 тыс. россиян, постоянно проживающих на этой территории, в Пенсионном фонде РФ закладывали 771 млн руб. в 2018 году и 810 млн — в 2019 году.

Но в ДНР и ЛНР лиц с российскими паспортами может быть больше. Минимальный, установленный на федеральном уровне, размер пенсии в РФ — 8,8 тыс. рублей, а средний — около 14 тыс. рублей. Если российское гражданство и прописку оформят все пенсионеры в ОРДЛО, то размер выплат может составить 100 млрд руб.

На территории оккупированных Росиеи регионов Донецкой и Луганской областей в настоящее время проживает примерно 1 млн лиц пенсионного возраста.

Между тем в Министерстве труда РФ считают, что выплаты не перегрузят пенсионную систему России. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

Напомним, что 24 апреля президент РФ Путин подписал указ об упрощении получения паспортов РФ жителями фейковых ДНР и ЛНР. Впоследствии в РФ объясняли, что жители оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, которые получат российское гражданство в упрощенном порядке, смогут получать российские страховые пенсии по старости только при условии переезда из ОРДЛО на территорию Российской Федерации.