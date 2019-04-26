Паспортна забаганка Путіна обійдеться Пенсійному фонду Росії у 1,5 млрд дол., фото — Укрінформ

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Витрати на видачу пенсій жителям самопроголошених Донецької і Луганської народних республік за російськими паспортами обійдуться Росії щонайменше у 100 млрд руб. на рік (1,5 млрд дол.). Про це повідомило The Bell з посиланням на експертів.

Завідуюча лабораторією економіки народонаселення і демографії економічного факультету Московського держуніверситету Ольга Чудіновских порівняла ситуацію з видачею пенсій жителям Абхазії і Південної Осетії за російськими паспортами. На виплати для 33 тис. росіян, які постійно проживають на цій території, у Пенсійному фонді РФ закладали 771 млн руб. у 2018 році і 810 млн — у 2019 році.

Але в ДНР і ЛНР осіб з російськими паспортами може бути більше. Мінімальний, встановлений на федеральному рівні, розмір пенсії в РФ — 8,8 тис. рублів, а середній — приблизно 14 тис. рублів. Якщо російське громадянство і прописку оформлять всі пенсіонери в ОРДЛО, то розмір виплат може скласти 100 млрд руб.

На території окупованих Росієї регіонів Донецької та Луганської областей нині проживає приблизно один мільйон осіб пенсійного віку.

Тим часом у Міністерстві праці РФ вважають, що виплати не перевантажать пенсійну систему Росії. Про це заявив міністр праці і соціального захисту Росії Максим Топілін.

Нагадаємо, що 24 квітня президент РФ Путін підписав указ про спрощення отримання паспортів РФ жителями фейкових ДНР і ЛНР. Згодом в РФ пояснювали, що жителі окупованих районів Донецької та Луганської областей, які отримають російське громадянство в спрощеному порядку, зможуть отримувати російські страхові пенсії по старості лише за умови переїзду з ОРДЛО на територію Російської Федерації.