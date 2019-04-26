У Мексиці для боротьби з алкоголізмом пропонують тепле пиво. Фото: Hyser

https://racurs.ua/ua/n121295-u-meksyci-dlya-borotby-z-alkogolizmom-proponuut-teple-pyvo.html

Ракурс

Боротися з алкоголізмом в Мексиці запропонували теплим пивом. На думку одного з політиків, заборона на холодне пиво повинна стримати кількість випитого спиртного.

Політик вважає, що, якщо мексиканці будуть змушені нести тепле пиво додому і охолоджувати в холодильнику, це зменшить кількість вживаного алкоголю. Про це повідомляє medical xpress.

У законопроекті згадують дослідження алкогольної залежності в Мехіко, де вказується, що рівень споживання серед молоді дуже високий. Спекотна погода сприяє тому, що замість води молоді мексиканці купують пиво і п’ють в компанії друзів.

Згідно з проектом закону, підприємства будуть зобов’язані зберігати всі напої з вмістом алкоголю понад 7% при кімнатній температурі.

Спекотна погода і новий законопроект викликали хвилю обурення у жителів Мексики. У соцмережах громадяни країни вже висміяли пропозицію політика.

Так, деякі мексиканці запропонували продавати тако в замороженому вигляді, щоб боротися з ожирінням. Інші ж з обуренням запитували, як можна ввести заборону на холодне пиво і дозволити марихуану.

Законодавці пообіцяли трохи переглянути деталі законопроекту, але не будуть відступати від боротьби з алкоголізмом.

Як раніше повідомляв «Ракурс», алкоголь здатний нашкодити здоров’ю людини навіть в малих дозах.