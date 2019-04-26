В Мексике бороться с алкоголизмом предлагают теплым пивом. Фото: Hyser

https://racurs.ua/n121295-v-meksike-dlya-borby-s-alkogolizmom-predlagaut-teploe-pivo.html

Ракурс

Бороться с алкоголизмом в Мексике предложили теплым пивом. По мнению одного из политиков, запрет на холодное пиво должен умерить количество выпиваемого спиртного.

Политик полагает, что, если мексиканцы будут вынуждены нести теплое пиво домой и охлаждать в холодильнике, это уменьшит количество употребляемого алкоголя. Об этом сообщает medicalxpress.

В законопроекте упоминают исследование алкогольной зависимости в Мехико, где указывается, что уровень потребления среди молодежи очень высокий. Жаркая погода способствует тому, что вместо воды молодые мексиканцы покупают пиво и пьют в компании друзей.

Согласно проекту закона, предприятия будут обязаны хранить все напитки с содержанием алкоголя более 7% при комнатной температуре.

Жаркая погода и новый законопроект вызвали волну негодования у жителей Мексики. В соцсетях граждане страны уже высмеяли предложение политика.

Так, некоторые мексиканцы предложили продавать тако в замороженном виде, чтобы бороться с ожирением. Другие же с возмущением спрашивали, как можно ввести запрет на холодное пиво и разрешить марихуану.

Законодатели пообещали немного пересмотреть детали законопроекта, но не будут отступать от борьбы с алкоголизмом.

Как ранее сообщал «Ракурс», алкоголь способен навредить здоровью человека даже в малых дозах.