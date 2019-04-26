На Полтавщине утонул двухлетний малыш. Фото: ВОЛГА

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Ракурс

В Полтавские области погиб двухлетний малыш. Мальчик утонул в ванне, которую использовали, чтобы поить скот.

Трагический инцидент произошел в одном из сел Чутовского района. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Полтавской области.

По предварительной информации, мальчик вышел один на улицу, где и попал в ванную с водой. На месте работали правоохранители, медики и сотрудники ювенальной превенции.

Семья погибшего малыша раньше не была на учете социальных служб и полиции. В ней воспитывается еще двое детей.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 166 Уголовного кодекса Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком).

Проводится досудебное расследование.

Как ранее сообщал «Ракурс», в середине марта в Одессе с пирса сдуло ребенка в коляске. Мать малыша прыгнула за ним в воду, но не могла самостоятельно выбраться с ребенком.