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Ракурс
Харківські ультрас заспівали на вулиці свою знамениту пісню про Путіна. Фото: itsector

Харківські ультрас заспівали на вулиці свою знамениту пісню про Путіна (ФОТО, ВІДЕО)

26 кві 2019, 18:06
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У Харкові ультрас вийшли на площу Конституції і заспівали свою відому пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Її вперше виконали п’ять років тому перед матчем донецького «Шахтаря» і харківського «Металіста». Хіт швидко розлетівся по світу і став відомим. Відео виклали в соцмережах.

На головну площу міста вийшли близько 500 фанатів «Металіста-1925». Потім городяни пройшли маршем до обласного спортивного комплексу «Металіст».

Ультрас у Харкові заспівали пісню про Путіна. Фото: itsector

В ОСК сьогодні пройде матч між харківськими спортсменами і футбольним клубом «Колос» з Ковалівки.

Ультрас пройшли маршем у Харкові

Як раніше повідомляв «Ракурс», Путін днями підписав паспортний указ, який викликав хвилю обурень в світі. Згідно з указом, жителі Донеччини зможуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою.

Джерело: Ракурс


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