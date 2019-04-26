Харківські ультрас заспівали на вулиці свою знамениту пісню про Путіна. Фото: itsector

https://racurs.ua/ua/n121300-harkivski-ultras-zaspivaly-na-vulyci-svou-znamenytu-pisnu-pro-putina-foto-video.html

Ракурс

У Харкові ультрас вийшли на площу Конституції і заспівали свою відому пісню про президента Росії Володимира Путіна.

Її вперше виконали п’ять років тому перед матчем донецького «Шахтаря» і харківського «Металіста». Хіт швидко розлетівся по світу і став відомим. Відео виклали в соцмережах.

На головну площу міста вийшли близько 500 фанатів «Металіста-1925». Потім городяни пройшли маршем до обласного спортивного комплексу «Металіст».

В ОСК сьогодні пройде матч між харківськими спортсменами і футбольним клубом «Колос» з Ковалівки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Путін днями підписав паспортний указ, який викликав хвилю обурень в світі. Згідно з указом, жителі Донеччини зможуть отримати російські паспорти за спрощеною процедурою.