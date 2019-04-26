У Чорнобильську зону туристи стали приїжджати в 10 разів частіше. Фото: Крамола

https://racurs.ua/ua/n121301-u-chornobylsku-zonu-turysty-staly-pryyijdjaty-v-10-raziv-chastishe.html

Ракурс

Чорнобильську зону відчуження почали відвідувати у 10 разів частіше. Минулого року її відвідали 70 тис. осіб.

Останні три роки кількість туристів постійно збільшується. Половина з відвідувачів приїхали з інших країн. Про це повідомляє міністр екології України Остап Семерак, передає DeutscheWelle.

Також минулого року виявили майже 200 сталкерів, які незаконно проникли у зону відчуження. З них 48 іноземних туристів. За інформацією Міністерства внутрішніх справ, на території зони проживають 116 осіб.

Семерак наголосив, що увага світової громадськості забезпечує контроль над роботами, які проводяться у Чорнобильській АЕС.

Наразі завершились випробування захисної споруди над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Вони тривали 72 години.

Очікується, що ця споруда захистить навколишнє середовище від радіоактивних матеріалів і дозволить демонтувати старе укриття та зруйнований енергоблок. Вартість укриття становить понад 2,1 млрд євро.

Як раніше повідомляв «Ракурс», американський супутниковий телеканал HBO опублікував повний трейлер нового міні-серіалу про Чорнобиль. Він вийде на початку травня.