У ЦВК розповіли, коли об’являть результати виборів. Фото: Зик

https://racurs.ua/ua/n121302-u-cvk-rozpovily-koly-ob-yavlyat-rezultaty-vyboriv.html

Ракурс

У Центральній виборчій комісії повідомили, коли оголосять результати другого туру виборів президента України.

За інформацією ЦВК, засідання відбудеться о 12.00 30 квітня. Про це повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

Того дня Центрвиборчком збереться на засідання, на якому оголосить результати повторного голосування президентських виборів.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчкому залишилося отримати протоколи від закордонного виборчого округу, а також уточнений протокол від однієї окружної виборчої комісіїна території України.