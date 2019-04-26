Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У ЦВК розповіли, коли об’являть результати виборів. Фото: Зик

У ЦВК розповіли, коли об’являть результати виборів

26 кві 2019, 19:40
999

У Центральній виборчій комісії повідомили, коли оголосять результати другого туру виборів президента України.

За інформацією ЦВК, засідання відбудеться о 12.00 30 квітня. Про це повідомляє відомство на своїй сторінці у Facebook.

Того дня Центрвиборчком збереться на засідання, на якому оголосить результати повторного голосування президентських виборів.

ЦВК оголосить результати 30 квітня. Фото: Facebook

Як раніше повідомляв «Ракурс», Центрвиборчкому залишилося отримати протоколи від закордонного виборчого округу, а також уточнений протокол від однієї окружної виборчої комісіїна території України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...