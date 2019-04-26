В Верховной Раде собирают подписи за отставку генерального прокурора Юрия Луценко. Фото: ТСН

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В Верховной Раде собирают подписи за отставку действующего генерального прокурора Юрия Луценко. Пока что таких собрали две: от депутата Игоря Луценко («Батькивщина») и Егора Соболева («Самопомощь»). Депутаты утверждают, что главной причиной является состояние расследования преступлений чиновников времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича.

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