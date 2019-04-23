Дональд Трамп. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n121123-tramp-oskarjyv-u-sudi-sprobu-demokrativ-otrymaty-dani-pro-yogo-dohody.html

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Президент США Дональд Трамп подав позов, метою якого є заблокувати спробу демократів дізнатися дані про його доходи.

Раніше голова комісії Сенату з нагляду попросив суд надати доступ до інформації про доходи Трампа, повідомляє Reuters.

Комітет Сенату запитав інформацію про доходи президента за останні вісім років. Зокрема, демократи вимагають надати фінансову інформацію бухгалтерської фірми Mazars USA, яка вела фінзвітність Трампа, а також документи, що стосуються самого президента і низки фірм, які йому належать.

Зазначимо, що інформацію про фінанси Трампа почали вимагати після того, як колишній юрист президента дав свідчення Конгресу, в яких повідомив, що глава США вказав некоректні дані про своє майно і доходи.

Водночас юристи Трампа заявляють, що у Конгресу немає повноважень проводити розслідування щодо капіталу президента.