Дональд Трамп. Фото: ИноСМИ

https://racurs.ua/n121123-tramp-osporil-v-sude-popytku-demokratov-poluchit-dannye-o-ego-dohodah.html

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Президент США Дональд Трамп подал иск, целью которого является заблокировать попытку демократов узнать данные о его доходах.

Ранее председатель комиссии Сената по надзору попросил суд предоставить доступ к информации о доходах Трампа, сообщает Reuters.

Комитет Сената запрашивает информацию о доходах президента за последние восемь лет. В частности, демократы требуют предоставить финансовую информацию бухгалтерской фирмы Mazars USA, которая вела финотчетность Трампа, а также документы, касающиеся самого президента и ряда принадлежащих ему фирм.

Отметим, что информацию о финансах Трампа начали требовать после того, как бывший юрист президента дал показания Конгрессу, в которых сообщил, что глава США предоставил некорректные данные о своем имуществе и доходах.

В тоже время юристы Трампа заявляют, что у Конгресса нет полномочий проводить расследования относительно доходов президента.