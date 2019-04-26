У США агента Кремля відправили до в'язниці

https://racurs.ua/ua/n121306-u-ssha-agenta-kremlya-vidpravyly-do-v-yaznyci.html

Ракурс

У США Марію Бутіну, яку звинуватили в шпигунстві на Росію, засудили до 18 місяців в’язниці.

Прокурори заявили, що Бутіна просувала інтереси Росії і розвивала контакти всередині консервативного руху. Про це повідомляє Associated Press.

Сама Бутіна зізналася, що таємно збирала інформацію про Національну стрілецьку асоціацію та інші організації в США. Її заарештували минулого року і справа набула розголосу.

Бутіна просила про шанс повернутися до Росії, але суддя заявив, що вирок повинен відображати серйозність дій порушниці закону і вона проведе решту 9 місяців у в’язниці.

Адвокати агента Кремля вважають, що вирок занадто суворий, і вона просто не усвідомлювала свої дії. Прокуратура в свою чергу заявляє, що Бутіна прагнула дізнатися про політичну систему США і збирала дані в інтересах РФ.

Посольство Росії в США назвало Бутіну політв’язнем і жертвою провокацій американських спецслужб.

Зазначимо, що їй загрожувало максимальне ув’язнення терміном на п’ять років. Справа Бутіної ніяк не пов’язана з розслідуванням прокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в американські вибори в 2016 році.

Як раніше повідомляв «Ракурс», борги Бутіної за послуги адвокатів сягнули 500 тис. дол., але уряд Росії не допомагає родині своєї шпигунки.