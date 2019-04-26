У Шрі-Ланці затримали чоловіків із вибухівкою, прогриміли нові вибухи. Фото: twitter/torreon

https://racurs.ua/ua/n121307-u-shri-lanci-zatrymaly-cholovikiv-iz-vybuhivkou-progrymily-novi-vybuhy-foto-video.html

Ракурс

У столиці Шрі-Ланки (Коломбо) затримали трьох осіб біля залізничної станції. У них з собою був 1 кілограм вибухівки С-4.

Зловмисники були взяті під варту і військові передадуть підозрюваних в поліцію. Про це повідомляє видання Daily mirror.

Сьогодні на сході країни сталися три вибухи. Поліція вступила в перестрілку зі зловмисниками. Деталі інцидентів поки не уточнюються.

Відомо, що 21 квітня в Шрі-Ланці сталася серія терактів. Терористи-смертники влаштували підрив трьох церков і трьох готелів. Внаслідок трагічного інциденту загинули 253 особи.

Спочатку повідомлялося, що загиблих 359, але гендиректор служби охорони здоров’я спростував цю інформацію.

Уряд країни визнав, що трагедія сталася через погану роботу розвідки.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Шрі-Ланці продовжують операцію із затримання підозрюваних в теракті. Їх кількість стрімко зростає і вже перевищила позначку в 79 осіб.