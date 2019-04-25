Теракти в Шрі-Ланці: поліція затримала ще 16 зловмисників, а біля Коломбо новий вибух. Фото: en.news

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У Шрі-Ланці правоохоронці затримали ще 16 підозрюваних у сприянні серії терактів в Великодню неділю. Їхніми жертвами стали щонайменше 359 осіб і близько 500 громадян отримали поранення.

За останніми даними, сьогодні біля столиці Шрі-Ланки (Коломбо) прогримів ще один вибух. Поки інформації про нових потерпілих немає. Про це повідомляє агентство News Front.

Влада Шрі-Ланки продовжує пошукові операції і затримує можливих терористів. Дев’ятеро терористів-смертників на думку поліції, є членами місцевого ісламського угруповання National Thowheed Jamath (NTJ). Однак, в самому угрупованні про це мовчать.

У Великодню неділю (21 квітня) відбулося жахливе напад: терористи організували серію одночасних вибухів в трьох церквах і трьох готелях. Потім пролунало ще два вибухи.

Загальна кількість затриманих підозрюваних досягло 76 осіб.

Сьогодні о 4.00 ранку за місцевим часом скасували комендантську годину. Напад назвали одним з найбільш смертоносних після 11 вересня в США (теракт, пов’язаний з вежами-близнюками).

Уряд Шрі-Ланки вже визнав, що до жахливих терактів привели серйозні провали в роботі розвідки.

Начальника поліції і міністра оборони попросили піти у відставку, але вони поки не робили ніяких заяв. Голова місцевої католицької церкви попросив зупинити всі меси.

Як раніше повідомлялося, відповідальність за вчинення теракту на себе взяло екстремістське угруповання «Ісламська держава».