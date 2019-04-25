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Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала еще 16 злоумышленников, а возле Коломбо новый взрыв. Фото: en.news

Теракты в Шри-Ланке: полиция задержала еще 16 злоумышленников, а возле Коломбо новый взрыв (ФОТО, ВИДЕО)

25 апр 2019, 12:55
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В Шри-Ланке правоохранители задержали еще 16 подозреваемых в содействии серии терактов в Пасхальное воскресение. Их жертвами стали по меньшей мере 359 человек и около 500 граждан получили ранения.

По последним данным, сегодня возле столицы Шри-Ланки (Коломбо) прогремел еще один взрыв. Пока информации о новых пострадавших нет. Об этом сообщает агентство News Front.

Власти Шри-Ланки продолжают поисковые операции и задерживают возможных террористов. Девять террористов-смертников по мнению полиции, являются членами местной исламской группировки National Thowheed Jamath (NTJ). Однако, в самой группировке об этом молчат.

В Шри-Ланке погибли уже 359 человек. Фото: twitter/hotcelebnews

В Пасхальное воскресенье (21 апреля) произошло чудовищное нападение: террористы организовали серию одновременных взрывов в трех церквях и трех отелях. Затем прогремело еще два взрыва.

Общее число задержанных подозреваемых достигло 76 человек.

Количество жертв в Шри-Ланке постоянно увеличивается. Фото: lemonde

Сегодня в 4.00 утра по местному времени отменили комендантский час. Нападение назвали одним из самых смертоносных после 11 сентября в США (теракт, связанный с башнями-близнецами).

В Шри-Ланке прогремел еще один взрыв. Фото: twitter/El_Cooperante

Правительство Шри-Ланки уже признало, что к ужасным терактам привели серьезные провалы в работе разведки.

Начальника полиции и министра обороны попросили уйти в отставку, но они пока не делали никаких заявлений. Глава местной католической церкви попросил остановить все мессы.

Как ранее сообщалось, ответственность за совершение теракта на себя взяла экстремистская группировка «Исламское государство».


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