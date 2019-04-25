Рада погодилася провести у Києві Парламентську асамблею НАТО, фото — 24 канал

https://racurs.ua/ua/n121226-rada-pogodylasya-provesty-u-kyievi-parlamentsku-asambleu-nato.html

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Верховна Рада 25 квітня погодилася провести у Києві навесні 2020 року засідання Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.

Народні депутати 235-ма голосами прийняли за основу та в цілому постанову про проведення весняної сесії Парламентської асамблеї НАТО, повідомляє сайт парламенту.

Ініціативу Ради спочатку підтримала Парламентська асамблея альянсу, згодом це питання винесли вже на розгляд українського парламенту. Весняна сесії асамблеї НАТО має відбутися у Києві 22−25 травня 2020 року.

Постанова № 10091 передбачає утворити оргкомітет, який запланує заходи, що відбудуться в Києві наступного року. Парламентарі звернуться і до уряду, аби той передбачив достатнє фінансування для проведення сесії Парламентської асамблеї НАТО.

Нагадаємо, що навесні 2019 року, згідно із даними соціологічного опитування КМІС, початок переговорів про вступ України до НАТО вважають першочерговим заходом 2,8% українців.