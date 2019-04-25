Рада согласилась провести в Киеве парламентскую ассамблею НАТО, фото - 24 канал

https://racurs.ua/n121226-rada-soglasilas-provesti-v-kieve-parlamentskuu-assambleu-nato.html

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Верховная Рада 25 апреля согласилась провести в Киеве весной 2020 года заседание Парламентской ассамблеи Организации Североатлантического договора.

Народные депутаты 235 голосами приняли за основу и в целом постановление о проведении весенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает сайт парламента.

Инициативу Рады сначала поддержала сама Парламентская ассамблея альянса, впоследствии этот вопрос вынесли уже на рассмотрение украинского парламента. Весенняя сессия ассамблеи НАТО должна состояться в Киеве 22−25 мая 2020 года.

Постановление № 10091 предусматривает образовать оргкомитет, который запланирует мероприятия, которые пройдут в Киеве в следующем году. Парламентарии обратятся и к правительству, чтобы оно предусмотрело достаточное финансирование для проведения сессии парламентской ассамблеи НАТО.

Напомним, что весной 2019 года, согласно данным социологического опроса КМИС, начало переговоров о вступлении Украины в НАТО считают первоочередной мерой 2,8% украинцев.