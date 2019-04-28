Пасха: как перед рассветом освящали куличи и снедь. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n121335-pasha-kak-pered-rassvetom-osvyaschali-kulichi-i-sned-foto-video.html

Ракурс

Пасхальное воскресенье, в которое постящиеся христиане разговляются, наступает после долгой ночной службы.

Воскресная служба в церкви началась около 23.20 вечера субботы и продлилась до 4.50 утра воскресенья. На службу пришли преимущественно женщины пожилого возраста. Об этом сообщает корреспондент «Ракурса».

Все прихожане церкви святого Николая в Одесской области пришли на службу заранее. Служба началась с того, что отец Сергей обрадовал своих прихожан тем фактом, что им удалось получить Благодатный огонь из Иерусалима, который в Одессу доставили самолетом.

Именно от свечи отца Сергея зажгли остальные свечи в храме.

Спустя час службы отец Сергей торжественно занес Плащаницу в алтарь, а затем повел прихожан вокруг церкви с крестным ходом. Данный обряд символизирует победу Иисуса над смертью — в это время хор поет, что Иисус воскрес из мертвых и смертью смерть поправ.

Затем служба переходит на этап молитв, которые продолжались до 4.50 утра. К тому времени сотни прихожан, которые не приехали на службу, собрались под стенами церкви широким кругом.

В корзинках принесли не только традиционные куличи и яйца. Христиане принесли с собой фрукты, конфеты (их заранее развернули и выложили в пакете, чтобы можно было окропить святой водой), даже спиртное и масло (сливочное и подсолнечное).

Возле церкви, обычно пустующей в непраздничные дни, образовалась пробка из машин.