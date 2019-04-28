Великдень: як перед світанком освячували паски та харчі. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n121335-velykden-yak-pered-svitankom-osvyachuvaly-pasky-ta-harchi-foto-video.html

Ракурс

Великодня неділя, в яку християни, що постили, розговляються, настає після довгої нічної служби.

Недільна служба в церкві почалася близько 23.20 вечора суботи і тривала до 4.50 ранку неділі. Здебільшого на службу прийшли жінки літнього віку. Про це повідомляє кореспондент «Ракурсу».

Всі парафіяни церкви святого Миколая в Одеській області прийшли на службу заздалегідь. Служба почалася з того, що отець Сергій обрадував своїх прихожан тим фактом, що їм вдалося отримати Благодатний вогонь із Єрусалиму, який в Одесу доставили літаком.

Саме від свічки отця Сергія запалили інші свічки в храмі.

Через годину служби, отець Сергій урочисто заніс Плащаницю до вівтаря, а потім повів парафіян навколо церкви з хресним ходом. Цей обряд символізує перемогу Ісуса над смертю — в цей час хор співає, що Ісус воскрес з мертвих і смертю смерть подолав.

Потім служба переходить на етап молитов, які тривали до 4.50 ранку. На той час сотні прихожан, які не приїхали на службу, зібралися під стінами церкви широким колом.

У кошиках принесли не тільки традиційні паску і яйця. Принесли з собою фрукти, цукерки (їх заздалегідь розгорнули і виклали в пакеті, щоб можна було окропити святою водою), навіть спиртне і масло (вершкове масло і соняшникова олія).

Біля церкви, яка зазвичай порожня в несвяткові дні, утворився затор із автівок.