У Раді хочуть ліквідувати «Укроборонпром». Фото: UA.NEWS

https://racurs.ua/ua/n121334-u-radi-zareiestruvaly-zakonoproekt-pro-likvidaciu-ukroboronpromu.html

Ракурс

Законопроект про ліквідацію «Укроборонпрому» зареєстрували у Верховній Раді.

Проект закону № 10248 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо впровадження принципів прозорості та публічності в сфері формування і реалізації державної військово-промислової політики» від 24 квітня 2019 року передбачає можливість ліквідації ДК «Укроборонпром» і підпорядкування підприємств — учасників концерну центральному органу виконавчої влади. Про це йдеться на веб-сторінці українського парламенту.

Ініціаторами документу виступили нардепи Сергій Пашинський, Іван Винник, Тетяна Чорновол, Вадим Кривенко, Андрій Левус, Андрій Тетерів та Юрій Береза. Автори проекту закону впевнені, що в «Укроборонпромі» спостерігається неефективне управління.

У пояснювальній записці до документу відзначається, що неефективне управління концерном тягне за собою неможливість задоволення потреб Збройних сил України та інших військових формувань у продукції оборонного призначення. Крім того, підприємства втрачають інвестиційну привабливість. Також це виливається у зловживання з боку посадовців оборонних підприємств, що відображається в укладанні договорів і перерахуванні коштів з державного бюджету фіктивним фірмам.

Нагадаємо, на початку квітня Кабінет міністрів схвалив доопрацьований план реформування «Укроборонпрому». Було внесено зміни у перевірку керівництва комплексу щодо наявності корупційних ризиків.